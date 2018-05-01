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أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 09:31 أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين | مجتمع
أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، ظهور سحب منخفضة كثيفة نوعا ما ومصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو أحيانا مرفوقة بضباب محلي خلال الصباح، وذلك على السواحل والسهول الشمالية

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، ظهور سحب منخفضة كثيفة نوعا ما ومصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو أحيانا مرفوقة بضباب محلي خلال الصباح، وذلك على السواحل والسهول الشمالية والوسطى وشمال السواحل الجنوبية واللوكوس والسايس وغرب الريف.

وخلال الظهيرة ستتمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والريف، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية والوسطى، وضعيفة إلى معتدلة القوة، غربية بمنطقة طنجة وجنوبية بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشمال بالمنطقة الشرقية ومن الشمال وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 09 درجات بالمرتفعات وما بين 09 و 15 درجة بالشرق وسايس والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية الشمالية وما بين 15 و 20 درجة بالسواحل وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقية وما بين 20 و 24 درجة بأقصى جنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 12 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 17 و 23 درجة بسايس ووالماس والمتوسط ومنطقة طنجة والسواحل وشمال غرب الأقاليم الجنوبية وما بين 23 و 28 درجة بالغرب وهضاب الفوسفاط وبداخل دكالة وعبدة والشياظمة وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وسوس والمنطقة الشرقية وستصل الى ما بين 29 و 35 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان إلى هائج خلال الظهيرة بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصير محليا هائجا إلى قوي الهيجان في الزوال بالسواحل الأطلسية ما بين رأس غير وسيدي إفني فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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