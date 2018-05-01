 حجز كمية هامة من الحشيش والكوكايين بحوزة ثلاثيني بأيت ملول قبيل الإفطار ﻿
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حجز كمية هامة من الحشيش والكوكايين بحوزة ثلاثيني بأيت ملول قبيل الإفطار

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 09:26 حجز كمية هامة من الحشيش والكوكايين بحوزة ثلاثيني بأيت ملول قبيل الإفطار | مجتمع
حجز كمية هامة من الحشيش والكوكايين بحوزة ثلاثيني بأيت ملول قبيل الإفطار
أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بآيت ملول، مساء أمس الأحد 27 ماي، شخصا يبلغ من العمر 33 سنة، متلبسا بحيازة كميات من المخدرات الصلبة والشيرا.

شوف تيفي:أيت ملول

أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بآيت ملول، مساء أمس الأحد 27 ماي، شخصا يبلغ من العمر 33 سنة، متلبسا بحيازة كميات من المخدرات الصلبة والشيرا.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فتوقيف المشتبه به، وهو من ذوي السوابق القضائية، جاء بعد عملية رصد وتتبع، إذ تم ضبطه بحي العرب، وهو بصدد ترويج المخدرات، وأسفر توقيفه عن حجز حوالي نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا و6 لفافات من مخدر ''الكوكايين''، بالإضافة إلى سلاح أبيض وهواتف نقالة.

وأضافت ذات المصادر، أن الموقوف أحيل على أنظار المصلحة الولائية لتعميق البحث معه حول مصدر تلك المخدرات ومزوده الرئيسي من أجل توقيفه هو الآخر لتقديمه للعدالة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أيت ملول توقيف ثلاثيني حجز كمية هامة الحشيش الكوكايين

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