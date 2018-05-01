فيديو خطير يهز الفيسبوك بالمغرب..صحاب شرع اليد شدو شفارى نهار رمضان وسلخوهم مزيان ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد 27 ماي، مقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة محاصرة مجموعة من المواطنين لـ ''لصين'' في عقدهما الثاني، تم ضبطهما متلبسين باعتراض سبيل مواطن

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد 27 ماي، مقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة محاصرة مجموعة من المواطنين لـ ''لصين'' في عقدهما الثاني، تم ضبطهما متلبسين باعتراض سبيل مواطن لسرقته.

ويظهر الفيديو المتداول لحظة محاصرة اللصين، حيث قام مجموعة من المواطنين بضربهما وإهانتهما انتقاما منهما لتورطهما في الاعتداء على مواطن بالشارع العام.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث أكد البعض أن تدخلات المواطنين أحيانا قد تنتهي إلى أمور خطيرة وبالتالي فلابد من تسليم اللصوص إلى المصالح الأمنية بدل تعريضهم للعنف والاعتداء.