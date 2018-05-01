 صـــادم.. في رمضان .. مواد فاسدة تستعمل في ''البيتزا'' و ''الفطائر'' و ''الحلويات'' بالحسيمة.. ولجنة المراقبة والتفتيش تدخل على الخط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صـــادم.. في رمضان .. مواد فاسدة تستعمل في البيتزا و الفطائر و الحلويات بالحسيمة.. ولجنة المراقبة والتفتيش تدخل على الخط | مجتمع

صـــادم.. في رمضان .. مواد فاسدة تستعمل في ''البيتزا'' و ''الفطائر'' و ''الحلويات'' بالحسيمة.. ولجنة

عاجل..شابة خطفوها بسيارة بالهراويين بالبيضاء وتدخل بطولي للمواطنين | حوادث و حقوق

عاجل..شابة خطفوها بسيارة بالهراويين بالبيضاء وتدخل بطولي للمواطنين

فيديو .. لحظة المناداة على أشرف حكيمي في إحتفالات ريال مدريد الملعب كله يردد أشرف | بووز

فيديو .. لحظة المناداة على أشرف حكيمي في إحتفالات ريال مدريد الملعب كله يردد أشرف

الملك محمد السادس يهنئ بنشماش بمناسبة انتخابه على رأس البام..وهـذه هي الرسالة التي بعثها لـالعماري وأعضاء الحزب | بوليتيك

الملك ''محمد السادس'' يهنئ ''بنشماش'' بمناسبة انتخابه على رأس البام..وهـذه هي الرسالة التي بعثها

الملك محمد السادس يعطي تعليماته من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة | بوليتيك

الملك محمد السادس يعطي تعليماته من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة

عاجل..الاعتداء على طبيب مستعجلات مستشفى بن مسيك بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..الاعتداء على طبيب مستعجلات مستشفى بن مسيك بالبيضاء

الملك محمد السادس يدشن مركزا للطب النفسي -الاجتماعي بتيط مليل | بوليتيك

الملك محمد السادس يدشن مركزا للطب النفسي -الاجتماعي بتيط مليل

عاجل.. اعتقال الشاب المتورط في جريمة الهراويين بالبيضاء..وها علاش خشا الجنوية في قلب الضحية | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال الشاب المتورط في جريمة الهراويين بالبيضاء..وها علاش خشا الجنوية في قلب الضحية

عاجل..جريمة قتل بشعة تهز البيضاء في هذه اللحظات..والضحية خشاو ليه جنوية في قلبو | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة قتل بشعة تهز البيضاء في هذه اللحظات..والضحية خشاو ليه جنوية في قلبو

فلتات لسان وزراء العثماني

صـــادم.. في رمضان .. مواد فاسدة تستعمل في ''البيتزا'' و ''الفطائر'' و ''الحلويات'' بالحسيمة.. ولجنة المراقبة والتفتيش تدخل على الخط

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 00:38 صـــادم.. في رمضان .. مواد فاسدة تستعمل في البيتزا و الفطائر و الحلويات بالحسيمة.. ولجنة المراقبة والتفتيش تدخل على الخط | مجتمع
صـــادم.. في رمضان .. مواد فاسدة تستعمل في ''البيتزا'' و ''الفطائر'' و ''الحلويات'' بالحسيمة.. ولجنة المراقبة والتفتيش تدخل على الخط
عثرت اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار ومحاربة الغش التابعة لعمالة الحسيمة، يوم أمس السبت داخل مخبزة بمدينة الحسيمة، على عجائن فاسدة، بالإضافة إلى كمية من اللحوم التي يستعملها في إعداد بعض

''شوف تيفي''

عثرت اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار ومحاربة الغش التابعة لعمالة الحسيمة، يوم أمس السبت داخل مخبزة بمدينة الحسيمة، على عجائن فاسدة، بالإضافة إلى كمية من اللحوم التي يستعملها في إعداد بعض الفطائر.

وأكد مصدر مسؤول، أن اللجنة ولمجرد دخولها للمخبزة المذكورة للقيام بمهام المراقبة والتفتيش، تفاجأت بهجوم العمال على عناصرها، حيث أرغموهم على الخروج، وذلك لكسب الوقت كي يتسنى لهم التخلص من المواد الفاسدة التي كانت بثلاجة المخبزة.

ومباشرة بعد منعها من الدخول للقيام بمهامها داخل المخبزة، ربطت اللجنة الاتصال بالسلطات، ليتم بعدها السماح للجنة بالدخول، حيث أكد ذات المصدر، أنه رغم تخلص العمال من بعض المواد الفاسدة، فإنها عثرت على بعضها، لتقوم بعدها بتحرير محضر في الموضوع.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها العثور داخل المخبزة التي توجد وسط المدينة على مواد فاسدة تستعمل في ''البيتزا'' وبعض ''الفطائر'' والحلويات، حيث سبق للجنة نفسها أن أنجزت مخالفات في الموضوع آخرها السنة الماضية.

وأكدت جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة، أن على لجان المراقبة إعمال القانون في محاربة الغش في جودة المواد الغذائية، التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان الفضيل، موضحة أن المواد التي تم حجزها داخل المخبزة تهدد صحة المواطنين، نظرا لخطورتها وسميتها، وطالبت من السلطات بإعمال القانون، وتنزيل مقتضيات قانون 31 08 المتعلق بالتدابير الخاصة بحماية المستهلك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب التفتيش الحسيمة حماية المستهلك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم وبالفيديو.. مغربية بالإمارات تناشد الملك وهي تبكي: سيدنا أنا بنت عائلة٠٠ عاوني راه عندي مشكل | مجتمع

مؤلم وبالفيديو.. مغربية بالإمارات تناشد الملك وهي تبكي: ''سيدنا أنا بنت عائلة٠٠ عاوني راه عندي مشكل''

عاجل وبالفيديو.. مغاربة محتجزين بليبيا يضربون عن الطعام ويصرخون: عتقونا٠٠ عاش الملك عاش مولاي الحسن+تفاصيل مؤلمة | مجتمع

عاجل وبالفيديو.. مغاربة محتجزين بليبيا يضربون عن الطعام ويصرخون: ''عتقونا٠٠ عاش الملك عاش مولاي الحسن''+تفاصيل مؤلمة

بعد مول تريبورتور٠٠فيديو آخر يشعل الفيسبوك بالمغرب٠٠بوليسي كيضرب في مول الطاكسي بطنجة | مجتمع

بعد مول ''تريبورتور''٠٠فيديو آخر يشعل الفيسبوك بالمغرب٠٠بوليسي كيضرب في ''مول الطاكسي'' بطنجة

هذه هي حقيقة اعتقال مواطن حاول الصلاة بالقرب من مؤسسة تعليمية أجنبية بطنجة | مجتمع

هذه هي حقيقة اعتقال مواطن حاول الصلاة بالقرب من مؤسسة تعليمية أجنبية بطنجة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مجهولون حرقو طوموبيلة فالمدينة القديمة قبل الإفطار | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

مجهولون حرقو طوموبيلة فالمدينة القديمة قبل الإفطار

انتفاضة جزائرية .. مضامين رسالة إلى بوتفليقة | قنوات أخرى

انتفاضة جزائرية .. مضامين رسالة إلى بوتفليقة

برنامج رامز تحت الصفر - لحظات مرعبة لرانيا فريد شوقي في رامز تحت الصفر #رمضان_يجمعنا | قنوات أخرى

برنامج رامز تحت الصفر - لحظات مرعبة لرانيا فريد شوقي في رامز تحت الصفر #رمضان_يجمعنا

إردوغان يدعو الأتراك إلى تحويل أموالهم بالدولار واليورو إلى الليرة … | قنوات أخرى

إردوغان يدعو الأتراك إلى تحويل أموالهم بالدولار واليورو إلى الليرة …

﻿

آخر المستجدات

صـــادم.. في رمضان .. مواد فاسدة تستعمل في البيتزا و الفطائر و الحلويات بالحسيمة.. ولجنة المراقبة والتفتيش تدخل على الخط | مجتمع
منذ 21 دقيقة

صـــادم.. في رمضان .. مواد فاسدة تستعمل في ''البيتزا'' و ''الفطائر'' و ''الحلويات'' بالحسيمة.. ولجنة

عاجل..شابة خطفوها بسيارة بالهراويين بالبيضاء وتدخل بطولي للمواطنين | حوادث و حقوق

عاجل..شابة خطفوها بسيارة بالهراويين بالبيضاء وتدخل بطولي للمواطنين

فيديو .. لحظة المناداة على أشرف حكيمي في إحتفالات ريال مدريد الملعب كله يردد أشرف | بووز

فيديو .. لحظة المناداة على أشرف حكيمي في إحتفالات ريال مدريد الملعب كله يردد أشرف

الملك محمد السادس يهنئ بنشماش بمناسبة انتخابه على رأس البام..وهـذه هي الرسالة التي بعثها لـالعماري وأعضاء الحزب | بوليتيك

الملك ''محمد السادس'' يهنئ ''بنشماش'' بمناسبة انتخابه على رأس البام..وهـذه هي الرسالة التي بعثها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.