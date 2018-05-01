صـــادم.. في رمضان .. مواد فاسدة تستعمل في ''البيتزا'' و ''الفطائر'' و ''الحلويات'' بالحسيمة.. ولجنة المراقبة والتفتيش تدخل على الخط ﻿

عثرت اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار ومحاربة الغش التابعة لعمالة الحسيمة، يوم أمس السبت داخل مخبزة بمدينة الحسيمة، على عجائن فاسدة، بالإضافة إلى كمية من اللحوم التي يستعملها في إعداد بعض

''شوف تيفي''

عثرت اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار ومحاربة الغش التابعة لعمالة الحسيمة، يوم أمس السبت داخل مخبزة بمدينة الحسيمة، على عجائن فاسدة، بالإضافة إلى كمية من اللحوم التي يستعملها في إعداد بعض الفطائر.

وأكد مصدر مسؤول، أن اللجنة ولمجرد دخولها للمخبزة المذكورة للقيام بمهام المراقبة والتفتيش، تفاجأت بهجوم العمال على عناصرها، حيث أرغموهم على الخروج، وذلك لكسب الوقت كي يتسنى لهم التخلص من المواد الفاسدة التي كانت بثلاجة المخبزة.

ومباشرة بعد منعها من الدخول للقيام بمهامها داخل المخبزة، ربطت اللجنة الاتصال بالسلطات، ليتم بعدها السماح للجنة بالدخول، حيث أكد ذات المصدر، أنه رغم تخلص العمال من بعض المواد الفاسدة، فإنها عثرت على بعضها، لتقوم بعدها بتحرير محضر في الموضوع.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها العثور داخل المخبزة التي توجد وسط المدينة على مواد فاسدة تستعمل في ''البيتزا'' وبعض ''الفطائر'' والحلويات، حيث سبق للجنة نفسها أن أنجزت مخالفات في الموضوع آخرها السنة الماضية.

وأكدت جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة، أن على لجان المراقبة إعمال القانون في محاربة الغش في جودة المواد الغذائية، التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان الفضيل، موضحة أن المواد التي تم حجزها داخل المخبزة تهدد صحة المواطنين، نظرا لخطورتها وسميتها، وطالبت من السلطات بإعمال القانون، وتنزيل مقتضيات قانون 31 08 المتعلق بالتدابير الخاصة بحماية المستهلك.