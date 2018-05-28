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عاجل..شابة خطفوها بسيارة بالهراويين بالبيضاء وتدخل بطولي للمواطنين

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 00:08 عاجل..شابة خطفوها بسيارة بالهراويين بالبيضاء وتدخل بطولي للمواطنين | حوادث و حقوق
عاجل..شابة خطفوها بسيارة بالهراويين بالبيضاء وتدخل بطولي للمواطنين
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شارع 10 مارس بمنطقة الهراويين، شهد قبل قليل من ليلة الأحد 27 ماي، وقوع حادث خطير، يتمثل في محاولة ثلاثة أشخاص اختطاف فتاة في عقدها الثاني بواسطة سيارة خفيفة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شارع 10 مارس بمنطقة الهراويين، شهد قبل قليل من ليلة الأحد 27 ماي، وقوع حادث خطير، يتمثل في محاولة ثلاثة أشخاص اختطاف فتاة في عقدها الثاني بواسطة سيارة خفيفة.

وأوضح المصدر ذاته أن الفتاة وبعد إدخالها بالقوة إلى السيارة، قامت بمقاومة المختطفين وقفزت من السيارة، قبل أن يتدخل مواطنون حضروا فصول الواقعة، حيث تمت محاصرة المختطفين خلال محاولتهم الفرار.

وأشار ذات المصدر أن الموقوفين تم تسليمهم للمصالح الأمنية بينما تم نقل الفتاة إلى مستشفى بن مسيك لتلقي العلاجات الضرورية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفتاة الاختطاف الهراويين سيارة

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