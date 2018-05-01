فريق إماراتي يدخل في مفاوضات رسمية مع لاعب حسنية أكادير ''يحي جبران'' لتعزيز صفوفه ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لـ ''شوف تيفي''، أن إدارة نادي ''الفجيرة'' الإماراتي دخلت في مفاوضات رسمية مع لاعب حسنية أكادير ''يحيى جبران'' من أجل التعاقد معه لمرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لـ ''شوف تيفي''، أن إدارة نادي ''الفجيرة'' الإماراتي دخلت في مفاوضات رسمية مع لاعب حسنية أكادير ''يحيى جبران'' من أجل التعاقد معه لمرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن مفاوضات الفريق الإماراتي بلغت مراحل جد متقدمة وسيحسم فيها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع الغزالة السوسية، إذ طلب ''جبران'' من رئيس الفريق في الاجتماع الذي جمع الطرفين بمنحه مهلة للتفكير، وهو ما يتضح جليا أن اللاعب سيستجيب للعرض المقدم من طرف النادي الإماراتي ''الفجيرة''.

يشار إلى أن، ''يحي جبران'' أمضى ثلاثة مواسم متتالية مع فريق حسنية أكادير قادما من مولودية وجدة، واستطاع في ظرف وجيز أن يبصم على مباريات جد كبيرة رفقة الكتيبة السوسية، الأمر الذي خول له كسب ثقة المدرب الوطني ''جمال السلامي''، الذي نادى عليه لأكثر من مرة للدخول في معسكر المنتخب الوطني للاعبين المحليين.

وبدأ اللاعب مشواره الرياضي بمدينة سطات مسقط رأسه، حيث كان ممارسا لكرة القدم داخل القاعة بفريق ''فتح سطات'' من 2009 إلى 2012، ومن سنة 2012 إلى 2015 لعب لفريق رجاء بني ملال كلاعب وسط ميدان، قبل أن ينتقل لفريق المولودية الوجدية الذي لعب له في الموسم 2016/2015، ليوقع بعدها عقدا لمدة ثلاث سنوات للغزالة السوسية.





