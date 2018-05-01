 الملك ''محمد السادس'' يهنئ ''بنشماش'' بمناسبة انتخابه على رأس البام..وهـذه هي الرسالة التي بعثها لـ''العماري'' وأعضاء الحزب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صـــادم.. في رمضان .. مواد فاسدة تستعمل في البيتزا و الفطائر و الحلويات بالحسيمة.. ولجنة المراقبة والتفتيش تدخل على الخط | مجتمع

صـــادم.. في رمضان .. مواد فاسدة تستعمل في ''البيتزا'' و ''الفطائر'' و ''الحلويات'' بالحسيمة.. ولجنة

عاجل..شابة خطفوها بسيارة بالهراويين بالبيضاء وتدخل بطولي للمواطنين | حوادث و حقوق

عاجل..شابة خطفوها بسيارة بالهراويين بالبيضاء وتدخل بطولي للمواطنين

فيديو .. لحظة المناداة على أشرف حكيمي في إحتفالات ريال مدريد الملعب كله يردد أشرف | بووز

فيديو .. لحظة المناداة على أشرف حكيمي في إحتفالات ريال مدريد الملعب كله يردد أشرف

الملك محمد السادس يهنئ بنشماش بمناسبة انتخابه على رأس البام..وهـذه هي الرسالة التي بعثها لـالعماري وأعضاء الحزب | بوليتيك

الملك ''محمد السادس'' يهنئ ''بنشماش'' بمناسبة انتخابه على رأس البام..وهـذه هي الرسالة التي بعثها

الملك محمد السادس يعطي تعليماته من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة | بوليتيك

الملك محمد السادس يعطي تعليماته من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة

عاجل..الاعتداء على طبيب مستعجلات مستشفى بن مسيك بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..الاعتداء على طبيب مستعجلات مستشفى بن مسيك بالبيضاء

الملك محمد السادس يدشن مركزا للطب النفسي -الاجتماعي بتيط مليل | بوليتيك

الملك محمد السادس يدشن مركزا للطب النفسي -الاجتماعي بتيط مليل

عاجل.. اعتقال الشاب المتورط في جريمة الهراويين بالبيضاء..وها علاش خشا الجنوية في قلب الضحية | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال الشاب المتورط في جريمة الهراويين بالبيضاء..وها علاش خشا الجنوية في قلب الضحية

عاجل..جريمة قتل بشعة تهز البيضاء في هذه اللحظات..والضحية خشاو ليه جنوية في قلبو | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة قتل بشعة تهز البيضاء في هذه اللحظات..والضحية خشاو ليه جنوية في قلبو

فلتات لسان وزراء العثماني

الملك ''محمد السادس'' يهنئ ''بنشماش'' بمناسبة انتخابه على رأس البام..وهـذه هي الرسالة التي بعثها لـ''العماري'' وأعضاء الحزب

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 23:09 الملك محمد السادس يهنئ بنشماش بمناسبة انتخابه على رأس البام..وهـذه هي الرسالة التي بعثها لـالعماري وأعضاء الحزب | بوليتيك
الملك ''محمد السادس'' يهنئ ''بنشماش'' بمناسبة انتخابه على رأس البام..وهـذه هي الرسالة التي بعثها لـ''العماري'' وأعضاء الحزب
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الحكيم بنشماش، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة من قبل مجلسه الوطني.

'شوف تيفي''

 


بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الحكيم بنشماش، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة من قبل مجلسه الوطني.

ومما جاء في برقية الملك ''يطيب لنا على إثر انتخابك أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، من قبل مجلسه الوطني، أن نتوجه إليك بتهانئنا، على الثقة التي نلتها، والتي تؤكد مدى التقدير الذي تحظى به لدى عضوات وأعضاء هيأتك السياسية، اعتبارا لمسارك النضالي داخل الحزب، ولالتزامك بالدفاع عن مبادئه''.

وأضاف الملك ''بهذه المناسبة، لا يفوتنا أن نطلب منك إبلاغ جميع عضوات وأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، بمن فيهم سلفك، إلياس العماري، عبارات موصول تقديرنا السامي''.

وقال الملك ''وإذ نعرب لك، ختاما، عن خالص متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك الحزبية الجديدة، فإننا لواثقون من أنه بفضل ما عهدناه فيك من تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها، وما هو مشهود لك به من تجربة ومؤهلات، ستعمل على تعزيز مكانة حزبك في المشهد السياسي الوطني، من أجل الإسهام، إلى جانب الهيئات الحزبية الجادة، في ترسيخ ممارسة سياسية مسؤولة وذات مصداقية هدفها الأسمى خدمة الصالح العام''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب إلياس العماري البام حكيم بنشماش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يعطي تعليماته من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة | بوليتيك

الملك محمد السادس يعطي تعليماته من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة

الملك محمد السادس يدشن مركزا للطب النفسي -الاجتماعي بتيط مليل | بوليتيك

الملك محمد السادس يدشن مركزا للطب النفسي -الاجتماعي بتيط مليل

الملك يدشن مركزا للطب النفسي -الاجتماعي بتيط مليل بإقليم مديونة | بوليتيك

الملك يدشن مركزا للطب النفسي -الاجتماعي بتيط مليل بإقليم مديونة

عاجل وبالصور..معدات عسكرية بحي الحبوس بمدينة الدار البيضاء | بوليتيك

عاجل وبالصور..معدات عسكرية بحي الحبوس بمدينة الدار البيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مجهولون حرقو طوموبيلة فالمدينة القديمة قبل الإفطار | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

مجهولون حرقو طوموبيلة فالمدينة القديمة قبل الإفطار

انتفاضة جزائرية .. مضامين رسالة إلى بوتفليقة | قنوات أخرى

انتفاضة جزائرية .. مضامين رسالة إلى بوتفليقة

برنامج رامز تحت الصفر - لحظات مرعبة لرانيا فريد شوقي في رامز تحت الصفر #رمضان_يجمعنا | قنوات أخرى

برنامج رامز تحت الصفر - لحظات مرعبة لرانيا فريد شوقي في رامز تحت الصفر #رمضان_يجمعنا

إردوغان يدعو الأتراك إلى تحويل أموالهم بالدولار واليورو إلى الليرة … | قنوات أخرى

إردوغان يدعو الأتراك إلى تحويل أموالهم بالدولار واليورو إلى الليرة …

﻿

آخر المستجدات

صـــادم.. في رمضان .. مواد فاسدة تستعمل في البيتزا و الفطائر و الحلويات بالحسيمة.. ولجنة المراقبة والتفتيش تدخل على الخط | مجتمع
منذ 22 دقيقة

صـــادم.. في رمضان .. مواد فاسدة تستعمل في ''البيتزا'' و ''الفطائر'' و ''الحلويات'' بالحسيمة.. ولجنة

عاجل..شابة خطفوها بسيارة بالهراويين بالبيضاء وتدخل بطولي للمواطنين | حوادث و حقوق

عاجل..شابة خطفوها بسيارة بالهراويين بالبيضاء وتدخل بطولي للمواطنين

فيديو .. لحظة المناداة على أشرف حكيمي في إحتفالات ريال مدريد الملعب كله يردد أشرف | بووز

فيديو .. لحظة المناداة على أشرف حكيمي في إحتفالات ريال مدريد الملعب كله يردد أشرف

الملك محمد السادس يهنئ بنشماش بمناسبة انتخابه على رأس البام..وهـذه هي الرسالة التي بعثها لـالعماري وأعضاء الحزب | بوليتيك

الملك ''محمد السادس'' يهنئ ''بنشماش'' بمناسبة انتخابه على رأس البام..وهـذه هي الرسالة التي بعثها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.