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الملك محمد السادس يعطي تعليماته من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 22:41 الملك محمد السادس يعطي تعليماته من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة | بوليتيك
الملك محمد السادس يعطي تعليماته من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة
أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة، بالأراضي الفلسطينية، وذلك حسب ما ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مساء

"شوف تيفي"

 

أعطى الملك محمد السادس، تعليماته السامية من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة، بالأراضي الفلسطينية، وذلك حسب ما ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مساء اليوم الأحد.

وأضاف البلاغ، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن هذه الالتفاتة المولوية السامية تهدف إلى تقديم العلاجات الضرورية للجرحى والضحايا المدنيين في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.

وخلص البلاغ، إلى أن هذه المبادرة، التي تتزامن مع شهر رمضان الأبرك، تنسجم مع الالتزامات التاريخية والمتجددة باستمرار للملك تجاه القضية الفلسطينية، وتجسد التضامن الفعلي إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب القوات المسلحة غزة مستشفى ميداني

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