عاجل.. اعتقال الشاب المتورط في جريمة الهراويين بالبيضاء..وها علاش خشا الجنوية في قلب الضحية ﻿

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية المتواجدة بالحي الصناعي بمنطقة أمن مولاي رشيد، قبل قليل اليوم الأحد 27 ماي، من إيقاف المتورط في جريمة قتل شخص بدوار الغفلة بمنطقة الهراويين بالبيضاء.

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية المتواجدة بالحي الصناعي بمنطقة أمن مولاي رشيد، قبل قليل اليوم الأحد 27 ماي، من إيقاف المتورط في جريمة قتل شخص بدوار الغفلة بمنطقة الهراويين بالبيضاء.

وأكد مصدر مطلع ل "شوف تيفي"، في كشفه عن تفاصيل هذه الجريمة أن المتورط في الجريمة، دخل في نقاش حاد مع الضحية بسبب خلاف بينهما حول شريحة هاتف نقال، قبل أن يعمد إلى توجيه طعنة مميتة له على مستوى القلب أسقطته أرضا غارقا في بحر من الدماء.

وأشار ذات المصدر، أن الموقوف وبعد التحقيق معه سيتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.



