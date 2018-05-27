عاجل..جريمة قتل بشعة تهز البيضاء في هذه اللحظات..والضحية خشاو ليه جنوية في قلبو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن دوار الغفلة بمنطقة الهراويين بالبيضاء، اهتز قبل قليل اليوم الأحد 27 ماي، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص في عقده الرابع تلقى طعنة على مستوى القلب، وجهها له شاب

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن دوار الغفلة بمنطقة الهراويين بالبيضاء، اهتز قبل قليل اليوم الأحد 27 ماي، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص في عقده الرابع تلقى طعنة على مستوى القلب، وجهها له شاب في عقده الثاني.

وأكد المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بمتزوج يبلغ من العمر قيد حياته 42 سنة، أب لثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 6 سنوات، دخل في نقاش حاد مع مجموعة من الأشخاص، ليقوم واحد منهم بتوجيه طعنة له بواسطة سلاح أبيض على مستوى القلب.

وأشار ذات المصدر، أن جيران الضحية وبسبب تأخر سيارة الإسعاف، قاموا بنقله إلى مستشفى بن مسيك لكنه فارق الحياة نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها، مبرزا أن المصالح الأمنية تقوم في هذه اللحظات بحملة تمشيطية لإيقاف المتورط في هذا العمل الإجرامي.



