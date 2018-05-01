مؤلم وبالفيديو.. مغربية بالإمارات تناشد الملك وهي تبكي: ''سيدنا أنا بنت عائلة٠٠ عاوني راه عندي مشكل'' ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأحد 27 ماي، بمقطع فيديو يظهر مغربية تعمل كماحسبة وهي تكشف عن تعرضها للنصب والاحتيال على يد مغربية أخرى بالإمارات، أوهمتها على أنها إماراتية متزوجة بـ ''شيخ'' من أسرة آل مكتوم،

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأحد 27 ماي، بمقطع فيديو يظهر مغربية تعمل كماحسبة وهي تكشف عن تعرضها للنصب والاحتيال على يد مغربية أخرى بالإمارات، أوهمتها على أنها إماراتية متزوجة بـ ''شيخ'' من أسرة آل مكتوم، وذلك حتى تستدرجها لتشاركها في شركة استثمارية .

وأكدت هذه المغربية التي قالت إنها عملت بالإمارات كماحسبة بشركة، سقوطها ضحية للنصب والاحتيال على يد ''مغربية'' أخرى، حيث تحصلت منها على مبلغ مالي كبير تصل قيمته إلى 10 مليون سنتيم.

وناشدت هذه المغربية الملك محمد السادس للتدخل في ملفها، وذلك لمحاسبة المتورطة في النصب عليها، داعية السلطات الإماراتية إلى التدخل وإنصافها حتى تستطيع استعادة المال الذي اقترضته من أقربائها المقيمن بفرنسا.



