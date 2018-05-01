مؤلم...المرض يدفع ستيني لشنق نفسه بجماعة تزكان إقليم شيشاوة ﻿

اهتز دوار ''تارغة'' بجماعة تزكان إقليم شيشاوة صباح يومه الأحد على وقع انتحار شخص سيتيني، وذلك بشنق نفسه بحبل سميك قرب منزله.

شوف تيفي:شفشاون

اهتز دوار "تارغة" بجماعة تزكان إقليم شيشاوة صباح يومه الأحد على وقع انتحار شخص سيتيني، وذلك بشنق نفسه بحبل سميك قرب منزله.

ووفق مصادر محلية فالهالك كان يعيش قيد حياته أوضاعا نفسية جد متأزمة بفعل إصابته بمرض خبيث لم يجد له كل الأطباء الذين قام بزيارتهم داخل أرض الوطن وخارجه أي دواء، ما جعله يدخل في دوامة من العزلة والإنطواء، ليقرر صباح اليوم وضع حد لمعاناته وذلك بشنق نفسه بحبل قرب منزله الكائن بدوار "تارغة" جماعة تزكان.

هذا واستنفر الحادث مختلف السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان وقاموا بمعاينة جثة الهالك، وتم فتح تحقيق دقيق لمعرفة ظروف وملابسات إقدام الهالك على شنق نفسه، فيما نقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.