عاجل..مجهولون شعلو العافية فسيارة من نوع ''زيبرا'' بالمدينة القديمة بالبيضاء ﻿

قام مجهولون قبل قليل اليوم الأحد 27 ماي، بإضرام النيران في سيارة من نوع ''كولف زيبرا''، كانت مركونة وسط المدينة القديمة بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

قام مجهولون قبل قليل اليوم الأحد 27 ماي، بإضرام النيران في سيارة من نوع ''كولف زيبرا''، كانت مركونة وسط المدينة القديمة بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن ساكنة المدينة القديمة، تفاجؤوا بقيام مجهولين بإضرام النيران بالسيارة الخفيفة، قبل الفرار من عين المكان إلى وجهة غير معلومة، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، حلت بمكان الحادث، وفتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في هذا العمل الإجرامي.

وأشار ذات المصدر، إلى أن عناصر الوقاية المدنية، تمكنوا من إخماد ألسنة النيران، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، عاينت وجود بعض الأدلة في إطار التحقيق الذي تم فتحه.





