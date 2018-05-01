عاجل وبالفيديو.. مغاربة محتجزين بليبيا يضربون عن الطعام ويصرخون: ''عتقونا٠٠ عاش الملك عاش مولاي الحسن''+تفاصيل مؤلمة ﻿

نشر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، قبل قليل اليوم الأحد 27 ماي، مقطع فيديو، ظهر به مجموعة من المغاربة المتواجدين بمقر الجهاز، وهم يطالبون السلطات المغربية بالتدخل لإعادتهم إلى أرض

''شوف تيفي''

نشر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، قبل قليل اليوم الأحد 27 ماي، مقطع فيديو، ظهر به مجموعة من المغاربة المتواجدين بمقر الجهاز، وهم يطالبون السلطات المغربية بالتدخل لإعادتهم إلى أرض الوطن.

وأكد الجهاز أن المهاجرين المغاربة ناشدوا سلطات بلادهم، اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك الموافق 27 ماي 2018، لإعادتهم إلى بلدهم، واصفا الفيديو الخاص بهؤلاء المغاربة بـ''المؤثر''.

وأشار الجهاز الليبي، أن المهاجرين المغاربة دخلو في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم أمس السبت 26 ماي، وذلك حتى تتدخل السلطات المغربية قبل عيد الفطر.



