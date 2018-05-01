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بعد فوزه بالتشامبيونز ليغ للمرة الخامسة في مسيرته.. هل يرحل رونالدو عن الريال ؟

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 17:41 بعد فوزه بالتشامبيونز ليغ للمرة الخامسة في مسيرته.. هل يرحل رونالدو عن الريال ؟ | سبور
بعد فوزه بالتشامبيونز ليغ للمرة الخامسة في مسيرته.. هل يرحل رونالدو عن الريال ؟
أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الخامسة في مسيرته والرابعة مع ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني، إلا أن اختياره توقيت طرح شكوك حول مستقبله، بدا بمثابة

شوف سبور

 

أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الخامسة في مسيرته والرابعة مع ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني، إلا أن اختياره توقيت طرح شكوك حول مستقبله، بدا بمثابة تصويب على إدارة النادي ورئيسه فلورنتينو بيريز.

وتوج ريال مدريد ، مساء السبت، بلقبه الثالث تواليا في المسابقة القارية الأهم بفوزه على ليفربول الإنجليزي 3-1، وهو اللقب الثالث عشر في تاريخ النادي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة. وساهم رونالدو بشكل أساسي في أربعة من هذه الألقاب، علما أنه أحرز اللقب أيضا عام 2008 مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

إلا أن النجم الدولي البرتغالي (33 عاما) فاجأ الجميع بتصريحات بعد المباراة، ألمح فيها إلى أنه سيعلن في الأيام المقبلة قرارا بشأن مستقبله مع النادي الذي يدافع عن ألوانه منذ صيف العام 2009.

وقال أفضل لاعب في العالم خمس مرات "كان الأمر جيدا اللعب في صفوف ريال مدريد"، مضيفا "سأتحدث في الأيام القادمة لكي أعطي جوابا لأنصار الفريق" الذين شدد على أنهم كانوا "دائما إلى جانبي"، من دون أن يتطرق بأي شكل من الأشكال إلى رئيس النادي بيريز أو الإدارة.

 

 

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء كريستيانو رونالدو دوري أبطال أوروبا ريال مدريد

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