 بالصورة..بعد تعرضه لإصابة خطيرة: المصري محمد صلاح يكشف عن مشاركته بمونديال روسيا ﻿
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بالصورة..بعد تعرضه لإصابة خطيرة: المصري محمد صلاح يكشف عن مشاركته بمونديال روسيا

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 17:26 بالصورة..بعد تعرضه لإصابة خطيرة: المصري محمد صلاح يكشف عن مشاركته بمونديال روسيا | سبور
بالصورة..بعد تعرضه لإصابة خطيرة: المصري محمد صلاح يكشف عن مشاركته بمونديال روسيا
أكد النجم المصري محمد صلاح، قبل قليل اليوم الأحد27 ماي، عن مشاركته مع المنتخب المصري بمونديال روسيا، بالرغم من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال مباراة فريق ليفربول وريال مديد خلال نهائي عصبة

"شوف تيفي"

أكد النجم المصري محمد صلاح، قبل قليل اليوم الأحد27 ماي، عن مشاركته مع المنتخب المصري بمونديال روسيا، بالرغم من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال مباراة فريق ليفربول وريال مديد خلال نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.

وأوضح محمد صلاح في تدوينة، نشرها عبر حسابه بالفيسبوك، قبل قليل، أنه سيكون حاضرا بمونديال روسيا، مقدما في الوقت نفسه الشكر لجميع من قدموا له الدعم بعد تعرضه للإصابة.
وكتب محمد صلاح في تدوينته: "كانت ليلة صعبة جدا، إلا أنني مقاتل. على رغم الصعاب، أنا واثق من أنني سأكون في روسيا وسأجعلكم جميعا فخورين".

تجدر الإشارة، إلى أن تقارير إعلامية، أكدت تعرض محمد صلاح لإصابة خطيرة على مستوى الكتف، ستغيبه عن مونديال روسيا الذي ستنطلق فعالياته منتصف شهر يونيو المقبل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مونديال روسيا ليفربول محمد صلاح ريال مدريد

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