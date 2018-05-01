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عاجل٠٠سائق طاكسي حاول اقتحام الموكب الملكي بالبيضاء..وهذا ما جرى له

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 17:01 عاجل٠٠سائق طاكسي حاول اقتحام الموكب الملكي بالبيضاء..وهذا ما جرى له | حوادث و حقوق
عاجل٠٠سائق طاكسي حاول اقتحام الموكب الملكي بالبيضاء..وهذا ما جرى له
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، أوقفت قبل قليل من يومه الأحد 27 ماي، سائق سيارة أجرة صغيرة، حاول اقتحام الموكب الملكي خلال مروره من شارع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، أوقفت قبل قليل من يومه الأحد 27 ماي، سائق سيارة أجرة صغيرة، حاول اقتحام الموكب الملكي خلال مروره من شارع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن سائق سيارة أجرة، وخلال مرور الموكب الملكي، حاول المرور من طريق تم إغلاقه من طرف المصالح الأمنية، لتقوم هذه الأخيرة باعتقاله وحجز سيارة الأجرة.

وأضاف ذات المصدر أن سائق سيارة الأجرة وبعد اعتقاله تم نقله إلى دائرة أمنية من أجل التحقيق معه للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعته إلى محاولة اقتحام الموكب الملكي.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيارة أجرة المصالح الأمنية الموكب الملكي مدينة الدار البيضاء

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