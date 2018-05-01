وداد تمارة يجدد رسميا مدربه هلال الطاير ﻿

قام فريق وداد تمارة الممارس بالقسم الوطني الثاني، رسميا، بتجديد عقد مدربه هلال الطاير حتى نهاية الموسم المقبل، بعدما تم التوافق على كل بنود العقد الجديد.

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قام فريق وداد تمارة الممارس بالقسم الوطني الثاني، رسميا، بتجديد عقد مدربه هلال الطاير حتى نهاية الموسم المقبل، بعدما تم التوافق على كل بنود العقد الجديد.

و جاء التجديد للمدرب الطاير بعد النتائج الإيجابية التي حققها منذ توليه تدريب الفريق، خلال مرحلة إياب البطولة الوطنية في قسمها الثاني، و التي جعلته يضمن البقاء بعدما كان مرشحا بقوة للنزول إلى قسم الهواة.

ويذكر أن هلال الطاير، سبق له أن شغل منصب مساعد المدرب رفقة كل من محمد فاخر، عبد الحق بنشيخة وفوزي البنزرتي بالرجاء، إضافة إلى بيرتران مارشان،بالنهضة البركانية.