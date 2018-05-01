بعد مول ''تريبورتور''٠٠فيديو آخر يشعل الفيسبوك بالمغرب٠٠بوليسي كيضرب في ''مول الطاكسي'' بطنجة ﻿

بعد ثلاثة أيام من انتشار مقطع فيديو، يوثق لتعرض سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات، للاعتداء اللفظي والجسدي على يد ضابط ممتاز بالبيضاء، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد

''شوف تيفي''

بعد ثلاثة أيام من انتشار مقطع فيديو، يوثق لتعرض سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات، للاعتداء اللفظي والجسدي على يد ضابط ممتاز بالبيضاء، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 27 ماي، مقطع فيديو، يوثق للحظة قيام رجل شرطة ينتمي لفرقة الدراجين بضرب سائق سيارة أجرة.

وحسب ناشري الفيديو الذي تبلغ مدته 19 ثانية، فإن فصوله جرت بمدينة طنجة، مؤخرا، حيث أقدم رجل أمن بضرب سائق سيارة أجرة كبيرة خلال تفتيش أوراق السيارة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث طالب الجميع عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني بإيقاف هذا الشرطي ليكون هو الآخر عبرة لأي شرطي يفكر في استخدام العنف في تواصله مع المواطنين.