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عاجل وبالصور..معدات عسكرية بحي الحبوس بمدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 15:11 عاجل وبالصور..معدات عسكرية بحي الحبوس بمدينة الدار البيضاء | بوليتيك
عاجل وبالصور..معدات عسكرية بحي الحبوس بمدينة الدار البيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي الحبوس ''الأحباس'' بمدينة الدار البيضاء، يعرف في هذه اللحظات من يومه الأحد 27 ماي، حركة غير عادية، حيث يتم تصوير مشاهد فيلم ''سوري''.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي الحبوس ''الأحباس'' بمدينة الدار البيضاء، يعرف في هذه اللحظات من يومه الأحد 27 ماي، حركة غير عادية، حيث يتم تصوير مشاهد فيلم ''سوري''.

وأوضح المصدر ذاته أن المكلفين بتصوير مشاهد هذا الفيلم السوري، اعتمدوا على معدات عسكرية، ووضعوا بعض الأعلام الخاصة بدولة سوريا، وذلك للإشارة إلى أن المشاهد جرت فصولها بسوريا.

وأكد ذات المصدر أن العديد من المواطنين، تجمعوا بحي الحبوس، لمتابعة مشاهد هذا الفيلم التي يتم تصويرها بالاعتماد على سيارات قديمة، وهو ما يؤكد على أن الأمر يتعلق بفيلم تاريخي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي معدتت عسكرية المواطنين حي الحبوس سوريا

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