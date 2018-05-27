بعثة الأسود تشد الرحال إلى سويسرا وهذه هي التفاصيل ﻿

تشد بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد قليل، الرحال إلى سويسرا لخوض معسكرهم التدريبي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها بروسيا ما بين 14 يوينو و 15 يوليوز المقبل.

'' شوف سبور''

تشد بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد قليل، الرحال إلى سويسرا لخوض معسكرهم التدريبي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 المقرر إجراؤها بروسيا ما بين 14 يوينو و 15 يوليوز المقبل.

وحضر رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة رفقة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لحظة خروج اللاعبين من فندق الإقامة بالصخيرات في طريقهم إلى مطار الرباط سلا، علما أنه بعد نهاية المعسكر سيتوجهون مباشرة إلى روسيا لإجراء آخر حصصهم التدريبية قبل دخول المنافسات.



فيما يلي معسكر الأسود في سويسرا :

المباراة الأولى:

المغرب # أوكرانيا: 30 ماي 2018 بسويسرا

المباراة الثانية:

المغرب # سلوفاكيا: 4 يونيو 2018 بسويسرا

المباراة الثالثة:

.المغرب # استونيا: 9 يونيو 2018 بـ ''تالين'' عاصمة إستون