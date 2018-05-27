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صادم وبالصور٠٠نهار رمضان: العثور على جثة رضيع مقطوع الرأس بتطوان

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 14:33 صادم وبالصور٠٠نهار رمضان: العثور على جثة رضيع مقطوع الرأس بتطوان | حوادث و حقوق
صادم وبالصور٠٠نهار رمضان: العثور على جثة رضيع مقطوع الرأس بتطوان
عثر مواطنون، عصر أمس السبت 26 ماي، على جثة رضيع حديث الولادة مقطوع الرأس، مرمية بمياه نهر يوجد على مستوى منطقة كويلما بمدينة تطوان، وهو ما أثار غضب واستياء جميع من حضروا لحظة العثور على الجثة.

''شوف تيفي''

عثر مواطنون، عصر أمس السبت 26 ماي، على جثة رضيع حديث الولادة مقطوع الرأس، مرمية بمياه نهر يوجد على مستوى منطقة كويلما بمدينة تطوان، وهو ما أثار غضب واستياء جميع من حضروا لحظة العثور على الجثة.

وحسب مصادر محلية فإن المواطنين، عثروا على جثة الرضيع مقطوعة الرأس في بداية التحلل، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية، التي حلت بعين المكان، فور توصلها بإخبارية في الموضوع.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية حضرت بعين المكان، وفور معاينة جثة الرضيع، تم نقلها إلى مستودع الأموات، للكشف عن الظروف والملابسات الكامنة وراء مصرع هذا الرضيع.

 

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المغرب شوف تيفي تطوان الرضيع المصالح الأمنية إخبارية

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