بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا ..حكيمي يلتحق غدا بـمعسكر ''أسود الأطلس'' ﻿

قرر أشرف حكيمي مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الالتحاق يوم غد الاثنين بمعسكر المنتخب الوطني لكرة القدم بسويسرا ، بعد مشاركته يوم أمس السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي،

شوف سبور

قرر أشرف حكيمي مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الالتحاق يوم غد الاثنين بمعسكر المنتخب الوطني لكرة القدم بسويسرا ، بعد مشاركته يوم أمس السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي، والتي عرفت تتويج النادي الملكي بلقبه الـ 3 على التوالي، و الـ 13 في تاريخه.

وسيلتحق مدافع ريال مدريد الإسباني، بمنتجع "كرانس مونتانا" بسويسرا، استعدادا للمشاركة بنهائيات مونديال 2018 بروسيا.

ويذكر أن بعثة المنتخب المغربي ستسافر ، عشية يومه الأحد، إلى منتجع "كرانس مونتانا" بسويسرا ، قبل خوض مبارياته الودية أمام كل من منتخب أوكرانيا في 31 من الشهر الجاري وسلوفاكيا في الرابع من يونيو المقبل، قبل شد الرحال إلى استونيا لمواجهة منتخبها المحلي ومنها إلى روسيا في العاشر من يونيو المقبل.

يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.