هذه هي حقيقة اعتقال مواطن حاول الصلاة بالقرب من مؤسسة تعليمية أجنبية بطنجة+فيديو ﻿

بعد تداول مقطع فيديو عبر العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة إيقاف شخص بالقرب من مؤسسة تعليمية فرنسية بطنجة، نفى مصدر مطلع أن تكون المصالح الأمنية، أوقفت هذا الشخص لمحاولته

''شوف تيفي''

بعد تداول مقطع فيديو عبر العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة إيقاف شخص بالقرب من مؤسسة تعليمية فرنسية بطنجة، نفى مصدر مطلع أن تكون المصالح الأمنية، أوقفت هذا الشخص لمحاولته الصلاة بالقرب من مؤسسة أجنبية.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن الشخص المعني بالأمر، توجه إلى الشرطي المكلف بتأمين محيط المؤسسة التعليمية الفرنسية، والتمس منه سجادة للصلاة، ليقوم الشرطي بتوجيه الموقوف إلى أحد المساجد القريبة، وهو الأمر الذي رفضه هذا الشخص قبل أن يعمد إلى التهجم على الشرطي محاولا الحصول بالقوة على السجادة.

وأشار ذات المصدر إلى أن المعني بالأمر وبعد السيطرة عليه، تم نقله إلى دائرة أمنية، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.