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يا ربي السلامة٠٠فاس تنجو من كارثة: انهيار وسط مسجد مباشرة بعد صلاة الفجر+صور

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 14:07 يا ربي السلامة٠٠فاس تنجو من كارثة: انهيار وسط مسجد مباشرة بعد صلاة الفجر+صور | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة٠٠فاس تنجو من كارثة: انهيار وسط مسجد مباشرة بعد صلاة الفجر+صور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن جزء من مسجد الصحراء بحي ليدو بمدينة فاس، انهار مباشرة بعد صلاة الفجر يومه الأحد 27 ماي، مؤكدا أن الانهيار وقع بالضبط بأربع ''سواري''، ما كاد أن يتسبب في انهيار المسجد بشكل

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن جزء من مسجد الصحراء بحي ليدو بمدينة فاس، انهار مباشرة بعد صلاة الفجر يومه الأحد 27 ماي، مؤكدا أن الانهيار وقع بالضبط بأربع "سواري"، ما كاد أن يتسبب في انهيار المسجد بشكل كلي٠

وأوضح المصدر ذاته أن ساكنة حي ليديو، أشارت إلى أن وجود "واد" تحت المسجد، كان سببا في انهيار جزء منه، مشيرا إلى أن المكلفين بتسيير المسجد، أبلغوا مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتفاصيل هذا الحادث٠

وأشار ذات المصدر إلى أن الألطاف الإلهية٬ حالت دون وقوع كارثة، لأن الانهيار وقع بالمسجد مباشرة بعد مغادرة المصلين للمسجد.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصلين المسجد صلاة الفجر حي ليديو

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