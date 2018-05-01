مدرب ليفربول لـ '' راموس '' قد تكون بطلا أمام الرياليين لكنك سرطان لهذه اللعبة الجميلة ﻿

انتقد يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني بعد تسببه بإصابة النجم محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمس.

'' شوف سبور''

انتقد يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني بعد تسببه بإصابة النجم محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمس.

وقال كلوب عبر حسابه في فيسبوك: ''عزيزي راموس.. ربما بالنسبة لعشاق مدريد، أنت بطل، لكن بالنسبة لغالبية محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، أنت سرطان لهذه اللعبة الجميلة''.

وأصاب سيرجيو راموس اللاعب محمد صلاح بشكل عنيف في كرة مشتركة عند الدقيقة 29 من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والتي جمعت ريال مدريد وليفربول على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.