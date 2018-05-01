بنعطية: عازمون على التأهل للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخ ''الأسود'' ﻿

قال الدولي المغربي المهدي بنعطية، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، أن طموح المنتخب المغربي، كبير خلال نهائيات كأس العالم روسيا 2018، رغم صعوبة المنافسة في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من إسبانيا

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قال الدولي المغربي المهدي بنعطية، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، أن طموح المنتخب المغربي، كبير خلال نهائيات كأس العالم روسيا 2018، رغم صعوبة المنافسة في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من إسبانيا والبرتغال، ثم إيران.

وأكد المهدي بنعطية في تصريح لإذاعة ''مونتي كارلو'' الدولية : '' نحن نعيش الحلم منذ أن تأهلنا للمونديال بعد غياب 20 سنة''، مضيفا أن لاعبي النخبة الوطنية عازمون على التأهل للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخ المنتخب المغربي.

وأوضح مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي ، أن المباراة الأولى أمام المنتخب الإيراني ستكون حاسمة بنسبة كبيرة للمرور للدور الثاني.

ويذكر أن بعثة المنتخب المغربي ستسافر ، عشية يومه الأحد، إلى منتجع ''كرانس مونتانا'' بسويسرا ، قبل خوض مبارياته الودية أمام كل من منتخب أوكرانيا في 31 من الشهر الجاري وسلوفاكيا في الرابع من يونيو المقبل، قبل شد الرحال إلى استونيا لمواجهة منتخبها المحلي ومنها إلى روسيا في العاشر من يونيو المقبل.

يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.