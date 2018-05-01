هيلاري كلينتون تعبر عن رغبتها في تقلد وظيقة المدير العام في شركة ''فيسبوك '' ﻿

أعربت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، هيلاري كلينتون، عن رغبتها في تقلد وظيفة المدير العام في شركة'' فيسبوك''.

''شوف تيفي''

أعربت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، هيلاري كلينتون، عن رغبتها في تقلد وظيفة المدير العام في شركة'' فيسبوك''.

وأشارت كلينتون أثناء كلمة لها في جامعة هارفرد إلى أن ''فيسبوك'' تملك التأثير الكبير جدا على تدفق المعلومات في كل العالم، حسب ما أوردته وكالة ''روسيا اليوم''.

وقالت: ''أريد الحصول على هذه الوظيفة لأن فيسبوك يعتبر أكبر منصة تواصل اجتماعي في العالم، ولأنه يعتبر أحد المصادر الرئيسية للأخبار بالنسبة للشعب الأمريكي''.

وأضافت هيلاري كلينتون: ''فيسبوك له جهود كبيرة في تقليل مصادر الأخبار المناهضة والمسيئة للدولة''.