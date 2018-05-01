رحلة شاب لقصبة ''أكادير أوفلا'' تنتهي بفاجعة أليمة ﻿

لقي شاب في مقتبل العمر حتفه، إثر سقوطه من أعلى قصبة ''أكادير أوفلا'' التاريخية أثناء رحلة عودته لمنزله بحي أزرو بأيت ملول.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي شاب في مقتبل العمر حتفه، إثر سقوطه من أعلى قصبة ''أكادير أوفلا'' التاريخية أثناء رحلة عودته لمنزله بحي أزرو بأيت ملول.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الشاب قصد قصبة أكادير أوفلا لتمضية بعض الوقت والاستمتاع بمنظر مدينة أكادير فوقها ومع اقتراب وقت السحور عاد أدراجه ممتطيا دراجته النارية من نوع ''c90'' غير أن السرعة الفائقة التي كان يقود بها جعلته يفقد سيطرته عليها ليسقط من منحدر أكادير أوفلا في مشهد وصف بالمروع نحو الأسفل، ما أدى لتدحرجه عدة مرات على السفح الجبلي، لينتهي بارتطام رأسه بالأرض ويفارق الحياة على الفور نتيجة قوة الارتطام.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية والمصالح الأمنية ورجال الوقاية المدنية إلى عين المكان، وقامت بنقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، فيما فتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات وقوع الحادث.