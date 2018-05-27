طريف وبالصورة.. هذا ما طالبت به الجماهير المصرية من المهدي بنعطية ﻿

بعد صدمة الجماهير المصرية بسبب إصابة محمد صلاح في نهائي عصبة الأبطال الأوروبية أمام فريق ريال مدريد، وجه نشطاء فيسبوكيون دعوة للمهدي بنعطية عميد المنتخب المغربي للانتقام من سيرجيو راموس لاعب

'' شوف سبور''

بعد صدمة الجماهير المصرية بسبب إصابة محمد صلاح في نهائي عصبة الأبطال الأوروبية أمام فريق ريال مدريد، وجه نشطاء فيسبوكيون دعوة للمهدي بنعطية عميد المنتخب المغربي للانتقام من سيرجيو راموس لاعب الريال مدريد.

وطالبت الجماهير المصرية، لاعب المنتخب المغربي، بالثأر من سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد بعدما تسبب في إصابة محمد صلاح على مستوى الكتف قد تحرمه من المشاركة في نهائيات كأس العالم.

ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه منتخب إسبانيا في مباراته الثالثة من دور المجموعة بعد مواجهة كل من منتخب إيران والبرتغال.