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فيديو يهز المغاربة٠٠بعد سيدي سليمان: متشرد محروق ومليوح بالشارع ببني ملال | مجتمع

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فيديو يهز المغاربة٠٠بعد سيدي سليمان: متشرد محروق ومليوح بالشارع ببني ملال

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 12:42 فيديو يهز المغاربة٠٠بعد سيدي سليمان: متشرد محروق ومليوح بالشارع ببني ملال | مجتمع
فيديو يهز المغاربة٠٠بعد سيدي سليمان: متشرد محروق ومليوح بالشارع ببني ملال
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 27 ماي، مقطع فيديو جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس،، ظهر به شخص يعيش حياة التشرد بشوارع مدينة بني ملال، مصاب بحروق جد خطيرة على مستوى

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 27 ماي، مقطع فيديو جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس،، ظهر به شخص يعيش حياة التشرد بشوارع مدينة بني ملال، مصاب بحروق جد خطيرة على مستوى ساقه ٠

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، شخصا مرميا بالشارع وهو يكشف عن ساقه المصابة بحروق، ويؤكد على أن المستشفى الإقليمي بمدينة بني ملال، رفض استقباله لتمكينه من العلاجات الضرورية٠

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء المحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة وأيضا السلطات المحلية بمدينة بني ملال بالتدخل الفوري لانتشال هذا المتشرد من الشارع وتمكينه من العلاج حتى لا يكون مصيره مشابها لمتشرد سيدي سليمان والذي فارق الحياة قبل أيام بمستشفى ابن سينا بالرباط٠

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الرباط متشرد حروق المستشفى الإقليمي بمدينة بني ملال

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