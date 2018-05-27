بالصورة.. راموس يوجه رسالة لمحمد صلاح عبر تغريدة في '' تويتر '' ﻿

غرد سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى ''تويتر'' تغريدة خاصة بمحمد صلاح لاعب فريق ليفربول بعدما تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى الكتف.

'' شوف سبور''

غرد سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى ''تويتر'' تغريدة خاصة بمحمد صلاح لاعب فريق ليفربول بعدما تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى الكتف.

وقال راموس في تغريدته حول إصابة صلاح، إن كرة القدم في كل مرة تظهر جانبا مختلفا، فتارة يكون جيدا وتارة أخرى تظهر الجانب السيء تعبيرا منه عن حزنه لإصابة نجم الكرة المصرية.

وتابع قائلا : ''قبل كل شىء نحن زميلان محترفان، الشفاء العاجل والمستقبل لك''.

ويذكر أن محمد صلاح أصيب في الدقيقة 29 من مباراة نهائي عصبة الأبطال الأوروبية والتي انتهت لصالح ريال مدريد بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد.