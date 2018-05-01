نجم الكرة التونسية يقترب من الانضمام للوداد الرياضي ﻿

كشفت مصادر ودادية، أن مسؤولي فريق الوداد الرياضي، دخلوا في مفاوضات جادة مع اللاعب التونسي، أسامة الدراجي، لاعب فريق أم صلال القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شوف سبور

كشفت مصادر ودادية، أن مسؤولي فريق الوداد الرياضي، دخلوا في مفاوضات جادة مع اللاعب التونسي، أسامة الدراجي، لاعب فريق أم صلال القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت ذات المصادر، أن اهتمام الفريق الأحمر باللاعب أسامة الدراجي الذي سينتهي ﻋﻘﺪه مع فريقه الحالي في متم ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، جاء بطلب من المدرب التونسي فوزي البنزرتي ، الذي سبق له أن أشرف على تدريبه في الترجي التونسي.

ويذكر أن أسامة الدراجي، سبق أن لعب في صفوف كل من الترجي التونسي وسيون السويسري والرائد السعودي والإفريقي التونسي، فريق أم صلال القطري .