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العثماني يخرج عن صمته فيما يخص أسعار المحروقات.. وهكذا رد على حكيم بنشماش

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 12:25 العثماني يخرج عن صمته فيما يخص أسعار المحروقات.. وهكذا رد على حكيم بنشماش | بوليتيك
العثماني يخرج عن صمته فيما يخص أسعار المحروقات.. وهكذا رد على حكيم بنشماش
أكد العثماني أنه وبخصوص ارتفاع أسعار المحروقات فإن الحكومة واعية للأمر قائلا: ''نحن واعون بأن تحرير أسعار المحروقات كان ضروريًا، لكن كانت له إشكالات''، معتبرًا أن حكومته تملك ''الشجاعة الكافية في

''شوف تيفي''

أكد العثماني أنه وبخصوص ارتفاع أسعار المحروقات فإن الحكومة واعية للأمر قائلا: ''نحن واعون بأن تحرير أسعار المحروقات كان ضروريًا، لكن كانت له إشكالات''، معتبرًا أن حكومته تملك ''الشجاعة الكافية في قضايا الإصلاح، وستعمل على مراجعة بنية أسعار عدد من المواد الأساسية''.

وسجل العثماني أمام أعضاء حزبه أمس السبت بأن الحكومة تشتغل على إعداد مشروع حول ''كيفية إصلاح سلاسل التسويق من أجل مقاومة المضاربة المؤثرة على أسعار بعض المواد ومحاربة الجهات التي تتلاعب بمصالح المواطنين''، لافتًا إلى أن مقاومة الاحتكار ''عمل مستمر ومقاومة لا يمكن أن تتوقفا''.

وأعرب العثماني عن ارتياحه للوضع التنظيمي لحزبه، حين قال: ''الصحة التنظيمية للحزب جيدة، وانخراطه في مشروع الإصلاح لا يزال، وسيبقى وفيًا له''، مبرزًا أنه يتحمل مسؤولية ''كبيرة في المرحلة التي يعيشها قطار الإصلاح بمساهمة المغاربة وتعاون الجميع''. كما أكد أمين عام العدالة والتنمية مواصلة حزبه لمساره ''متفاعلًا مع انتظارات المواطنين''، معلنًا ثقته في خوض ''استحقاقاته بكل نجاح''.

ولم يفوّت العثماني الفرصة من دون الرد على حكيم بنشماش المرشح الأبرز لقيادة حزب الأصالة المعاصرة، الذي تعهد بعدم التحالف مع حزب العدالة والتنمية، في حال فوزه بمنصب الأمين العام، حيث اعتبر كلامه ''حملة انتخابية داخلية''.

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