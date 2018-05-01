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بيشكتاش التركي يتعاقد مع لاعب مغربي

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 11:55 بيشكتاش التركي يتعاقد مع لاعب مغربي | سبور
بيشكتاش التركي يتعاقد مع لاعب مغربي
تعاقد فريق بيشكتاش التركي، اللاعب المغربي بدر الدين الفضيل، لمدة لموسمين و نصف، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

شوف سبور

تعاقد فريق بيشكتاش التركي، اللاعب المغربي بدر الدين الفضيل، لمدة لموسمين و نصف، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وسبق لبدر الدين الفضيل، أن لعب مع كل من فريق النهضة الرياضية السطاتية ، والرجاء الرياضي، و شبان الدفاع الحسني الجديدي ، إضافة إلى نادي المدحاء من سلطنة عمان.

ويذكر أن الدوري التركي يضم عدة لاعبين مغاربة، من بينهم يونس بلهندة (غلطة سراي) ، ونبيل درار و عاطف شحشوح (فنربخشة)، عصام الشباك خالد بوطيب وناصر بارازيت (مالاطيا سبور)، مصطفى الكبير (أنطاليا سبور)، أدريان ريغاتان( أوزمالي سبور)، مروان دا كوستا ( إسطنبول باشاكشهر ).

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء بدر الدين الفضيل بيشكتاش التركي

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