وأخيرا.. ''العثماني'' يصف حملة المقاطعة ب: ''صرخة معاناة'' ﻿

عدّ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، حملة المقاطعة التي تواجهها منتوجات ثلاث علامات تجارية بالبلاد ''صرخة معاناة''، متعهدًا باستمرار الحكومة في اتخاذ القرارات التي

شوف تيفي

عدّ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، حملة المقاطعة التي تواجهها منتوجات ثلاث علامات تجارية بالبلاد ''صرخة معاناة''، متعهدًا باستمرار الحكومة في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين.

وقال العثماني، في كلمة ألقاها في اجتماع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية أمس السبت، إن حملة المقاطعة الأخيرة ''صرخة معاناة من قبل جزء من الطبقة المتوسطة، ومن واجبنا تفهم هذه المعاناة، وينبغي أن نقوم بالإجراءات الداعمة للقدرة الشرائية للمواطنين''.

وأضاف قائلا أمام أعضاء حزبه ''نحن في حاجة إلى رفع المعاناة عن المواطنين حسب الإمكانيات المتاحة''، مؤكدًا أن الحكومة ستمضي في اتخاذ ''القرار الذي نعتقد فيه مصلحة المواطنين، ولن نتراجع فيه''.

وفي رسالة سياسية وجّهها العثماني إلى خصومه قال: ''نحن نشتغل وننصت للمواطنين، ونأخذ في الاعتبار ما يقولون''، وزاد موضحًا أن ردود الفعل التي سجلت جاءت للرد على ''اللوبيات والجهات التي تريد أن تفسد الحياة السياسية''، مشددًا في الآن عينه، على أن النخبة السياسية من مهامها ''الإنصات للمواطنين إذا كانت لهم مطالب أو انتظارات ينبغي أن نحترمها''.