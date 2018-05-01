فيديو جد خطير٠٠ترمضينة خايبة: طالب سلخوه وتعداو عليه وسط كلية الحقوق بطنجة ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق لحظة تعرض طالب وشقيقته لاعتداء تم وصفه بالخطير وسط كلية الحقوق بمدينة طنجة٠

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق لحظة تعرض طالب وشقيقته لاعتداء تم وصفه بالخطير وسط كلية الحقوق بمدينة طنجة٠

وحسب ناشري الفيديو فإن الطالب تعرض للإهانة على يد بعض الأساتذة، قبل أن يقدم حراس أمن خاص على محاصرته والاعتداء عليه بالضرب، بعد دخولهم معه في نقاش حاد٠

وفور انتشار هذا الفيديو، طالب النشطاء بضرورة فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة الخطيرة، مشيرة إلى أن الاعتداء على طالب وسط الكلية يعتبر تجاوزا غير مقبول٠