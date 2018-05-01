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هذه حقيقة استغلال عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا وتعرضهن للتحرش الجنسي والابتزاز

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 11:20 هذه حقيقة استغلال عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا وتعرضهن للتحرش الجنسي والابتزاز | دولي
هذه حقيقة استغلال عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا وتعرضهن للتحرش الجنسي والابتزاز
ردّت الحكومة المغربية أكثر من مرة على ما نشرته منابر إعلامية إسبانية، مؤخراً، بشأن استغلال عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا وتعرضهن للتحرش الجنسي والابتزاز مقابل استمرارهن في العمل.

''شوف تيفي ''

ردّت الحكومة المغربية أكثر من مرة على ما نشرته منابر إعلامية إسبانية، مؤخراً، بشأن استغلال عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا وتعرضهن للتحرش الجنسي والابتزاز مقابل استمرارهن في العمل.

وأصدرت وزارة التشغيل المغربية، يوم الجمعة، بياناً فندت فيه شهادات عاملات نقلتها صحف إسبانية قائلة إن ''دراسة الحالة التي نُسب إليها ما نشر، تُبين من خلال معطيات لها صلة بشرط السن أن ما نقل لا يمكن أن يكون صحيحاً''.

وشددت الوزارة على أنه ''لم تتم معاينة أي حالة تتعلق بالتجاوزات والمضايقات المثارة من طرف وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بخصوص العاملات المغربيات في مقاولات وضيعات الفواكه الحمراء الإسبانية''.

ووفق المصدر ذاته، فقد ''تمت زيارة ميدانية لإقليم هويلبا الإسباني يومي 10 و11 ماي الجاري، بهدف معاينة ظروف اشتغال العاملات المغربيات بالحقول الفلاحية وبمصانع تلفيف المنتوجات الفلاحية، ومحلات الإقامة بعين المكان، كما تم الاطلاع على مختلف الخدمات المقدمة لفائدتهن في إطار مواكبتهن وتيسير اندماجهن''.

بدوره، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الجمعة، أن الحكومة منشغلة كثيراً بكل ما يتعلق بكرامة المرأة المغربية، سواء داخل المغرب أو خارجه''، رافضاً ''القبول بأي شكل من أشكال المسّ بالكرامة والاستغلال''، حسب تعبيره.

 

‫شوف تيفي

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