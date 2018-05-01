حصري.. ابن يوعري حامل أمتعة الرجاء ينجح في الاختبار وينضم للفريق الأول ﻿

علمت ''شوف سبور'' من مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن إدارة الفريق الأخضر قررت إدراج سفيان ابن ''يوعري'' حامل أمتعة الفريق الأول لأزيد من 40 سنة ضمن اللاعبين المؤهلين لتوقيع عقد احترافي

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت ''شوف سبور'' من مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن إدارة الفريق الأخضر قررت إدراج سفيان ابن ''يوعري'' حامل أمتعة الفريق الأول لأزيد من 40 سنة ضمن اللاعبين المؤهلين لتوقيع عقد احترافي مع النادي.

وذكرت ذات المصادر، أن سفيان يوعري نجح في كل الاختبارات التي مر منها رفقة الطاقم التقني المشرف على انتدابات القلعة الخضراء، ومن المنتظر أن يوقع على عقده الرسمي قبل الدخول في المعسكرات التدريبية.

ويذكر أن سفيان تعلم أبجديات كرة القدم بمدرسة فريق الرجاء، وقدم مستويات جيدة في الموسم الماضي رفقة نادي نجم الشباب برسم منافسات القسم الوطني الثاني بتسجيله 13 هدفا.