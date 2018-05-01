16 مليون مغربي عندهم الفيسبوك ﻿

كشفت مدونة الشبكات الاجتماعية '' We Are Social''، أن دراسة قامت بها مؤخرا، أكدت أن عدد النشيطيين بالمغرب على ''فيسبوك''، وصل لـ 16 مليون في يناير 2018.

''شوف تيفي''

كشفت مدونة الشبكات الاجتماعية '' We Are Social''، أن دراسة قامت بها مؤخرا، أكدت أن عدد النشيطيين بالمغرب على ''فيسبوك''، وصل لـ 16 مليون في يناير 2018.

وأكدت المدونة أن المغرب، يحتل المركز الخامس إفريقيا، حيث يصل عدد المغاربة المتوفرين على ''فيسبوك'' 44 في المائة، مشيرة إلى أن المغرب جاء في التصنيف بعد مصر، والجزائر ونيجيريا و جنوب إفريقيا .

و أبرزت المدونة أن الدراسة تشير إلى أن بين 16 مليون مستخدم مغربي، يدخل 15 مليون إلى الفيسبوك بواسطة الهاتف المحمول، 64 في المائة منهم ذكور، تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 سنة.