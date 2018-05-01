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'' العثماني'' يتوعد بدعم الموظفين العام المقبل

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 10:59 العثماني يتوعد بدعم الموظفين العام المقبل | بوليتيك
'' العثماني'' يتوعد بدعم الموظفين العام المقبل
أمام عدد من مناضلي ومناضلات حزبه ، وعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، باتخاذ تدابير من أجل دعم الموظفين عبر موازنة العام المقبل، في حال لم تعد الاتحادات العمالية إلى طاولة المفاوضات، بعد فشل

''شوف تيفي''

أمام عدد من مناضلي ومناضلات حزبه ، وعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، باتخاذ تدابير من أجل دعم الموظفين عبر موازنة العام المقبل، في حال لم تعد الاتحادات العمالية إلى طاولة المفاوضات، بعد فشل جولة الحوار الاجتماعي، قبل عيد العمال الأخير.

وفي هذا الصدد كشف العثماني، في اجتماع لحزب العدالة والتنمية أمس السبت، عن رغبته في استئناف الحوار الاجتماعي مع الاتحادات العمالية، معبراً عن أسفه لعدم التمكن من توقيع اتفاق .

وفي ذات السياق أشار إلى أن ما قدّمته الحكومة للاتحادات العمالية، من عرض حول تحسين الدخل والقدرة الشرائية للموظفين، ما زال قائماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه إذا تعذر الوصول إلى اتفاق سيجرى تفعيل جزء من ذلك العرض عبر موازنة العام المقبل.

هذا وتأتي تصريحات رئيس الحكومة، أمس السبت، في سياق الدعوة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، خاصة أن جزء منها عبّرت عن استيائها من ارتفاع الأسعار.

‫شوف تيفي

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شوف تيفيالمغربرئيس الحكومة سعد الدين العثماني

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