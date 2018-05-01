مؤلم...حادثة سير مميتة بإقليم سيدي إفني دقائق قبل الإفطار تحصد ثلاثة قتلى ﻿

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم مساء أمس السبت (رجلان وإمرأة) في حادثة سير خطيرة وقعت في الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينة تيزنيت وسيدي إفني على مستوى دوار ''ميرغت'' الواقع تحت النفوذ الترابي لجماعة سيدي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم مساء أمس السبت (رجلان وإمرأة) في حادثة سير خطيرة وقعت في الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينة تيزنيت وسيدي إفني على مستوى دوار ''ميرغت'' الواقع تحت النفوذ الترابي لجماعة سيدي حساين أوعلي.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالحادث وقع دقائق قليلة فقط عن إعلان المؤذن لموعد الإفطار، ونجم عنه اصطدام قوي بين سيارة خفيفة كانت تقل ثلاثة أشخاص وشاحنة محملة بالسلع والبضائع أسفرت عن مصرع رجل وإمرأة على الفور فيما لفظ شخص آخر أنفاسه الأخيرة في طريقه للمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت متأثرا بجروحه الخطيرة.

وأضافت ذات المصادر، أن السبب الرئيسي للحادث راجع للسرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير ما أدى لفقدان سائق السيارة سيطرته على القيادة ليخرج عن مساره ويصطدم بشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس في مشهد وصف بالمروع.

واستنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية والوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وفتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث، فيما نقلت جثث الضحايا صوب مستودع الأموات.