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وأخيرا.. انطلاق الرحلات السياحية الفضائية

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 10:55 وأخيرا.. انطلاق الرحلات السياحية الفضائية | دولي
وأخيرا.. انطلاق الرحلات السياحية الفضائية
أعلن رجل الأعمال البريطاني الشهير، ريتشارد برانسون، أنه يخضع حاليا لسلسلة تدريبات مكثفة تمهيدا للمشاركة في أولى الرحلات السياحية إلى الفضاء.

''شوف تيفي''

أعلن رجل الأعمال البريطاني الشهير، ريتشارد برانسون، أنه يخضع حاليا لسلسلة تدريبات مكثفة تمهيدا للمشاركة في أولى الرحلات السياحية إلى الفضاء.

وقال برانسون (67 عاما) وفق ما نقلت ''سكاي نيوز''، الأحد، إن المسافة التي تفصل العالم عن الرحلات السياحية الفضائية أصبحت شهورا لا سنوات.
وأضاف أنه يخضع لتدريبات تحاكي ظروف انعدام الجاذبية والإقلاع عبر المركبات الفضائية والسفر عبر الغلاف الجوي.

وأشار إلى أنه زاد من جولات تدريبات التنس الأرضي 4 أضعاف يوميا، حتى يكون جسده ملائما من أجل المهمة الفضائية، وقال إنه يأمل أن يكون من بين أول السائحين، الذين يخرجون من الغلاف الجوي للأرض.

وكانت شركة ''فيرجن غلاكتك'' الفضائية، التي أسسها برانسون، أعلنت في وقت سابق هذا العام اختبار مركبة فضائية تزيد سرعتها عن سرعة الصوت وبوسعها استيعاب 6 أشخاص وطيارين.

‫شوف تيفي

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