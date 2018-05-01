رسالة قوية من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام للحكومة ﻿

انعقد يوم الجمعة 25 ماي لقاء صحفي من تنظيم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وذلك في أعقاب تنفيذ النقابة المستقلة لإضراب وطني مزدوج يومي 23 و24 من شهر ماي الجاري للتعبير عن عدم الرضا لما آلت إليه

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انعقد يوم الجمعة 25 ماي لقاء صحفي من تنظيم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وذلك في أعقاب تنفيذ النقابة المستقلة لإضراب وطني مزدوج يومي 23 و24 من شهر ماي الجاري للتعبير عن عدم الرضا لما آلت إليه أوضاع الصحة العمومية بالبلاد.

وحسب بلاغ صحفي تبرز النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أنها تجد نفسها مجبرة في عمليات الاحتجاج هاته التي دخلت مرحلتها الثالثة، دفاعا عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي أمام غياب حوار جاد مع الجهات المسؤولة.

واللقاء تطرق أيضا لنقاش الوضع المزري الذي يعيشه قطاع الصحة العمومي بالمغرب المتمثل في نقص الميزانية المخصصة للصحة والتي تظل في حدود 5 بالمائة، كذلك فشل تمويل نظام الرميد بالإضافة لندرة الأطباء ونقص في الموارد البشرية والمعدات الطبية والبيوطبية زد على ذلك مشاكل الصيانة والتعقيم وكذا تردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات ، بالإضافة لإشكالية المستعجلات والضغط على هاته الأقسام واضطرار المرتفقين لشراء العديد من الادوية والمستلزمات الطبية، وتم التطرق لمشكل الحكامة ومحاربة الفساد خصوصا في العديد من الصفقات العمومية حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وخلص اللقاء أنه صار لزاما على الحكومة تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية لما آلت إليه الأوضاع، وأنه لا تراجع إلى حين تحقيق المطالب المشروعة والعادلة، وفق ما ورد في ذات البلاغ.