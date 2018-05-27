أمطار عاصفية تغرق أحياء شعبية بمدينة فاس والسلطات آوت+فيديو وصور ﻿

تسببت الأمطار العاصفية التي عرفتها مدينة فاس في الساعات الأولى من يومه الأحد، في غرق العديد من المنازل المتواجدة بالأحياء الشعبية بمياه الأمطار ما خلف وقوع خسائر مادية٠

''شوف تيفي''

تسببت الأمطار العاصفية التي عرفتها مدينة فاس في الساعات الأولى من يومه الأحد، في غرق العديد من المنازل المتواجدة بالأحياء الشعبية بمياه الأمطار ما خلف وقوع خسائر مادية٠

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن ساكنة حي الملاح بمدينة فاس، عانت في الساعات الأولى من يومه الأحد، بسبب دخول مياه الأمطار العاصفية إلى المنازل.

وأبرز ذات المصدر أن زنقة النواول بمدينة فاس، عرفت هي الأخرى دخول مياه الأمطار إلى المنازل، ما خلف خسائر مادية جسيمة، مشيرا إلى أن الساكنة، عبرت عن غضبها الشديد بسبب ضعف البنية التحتية بهذه الأحياء، وغياب السلطات٠