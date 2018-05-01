مثير..السيسي يعلق على إصابة محمد صلاح ﻿

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يومه الأحد، عن تمنياته للاعب الدولي محمد صلاح بالشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب قريبا بعد إصابته في مباراة نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم.

''شوف تيفي''

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يومه الأحد، عن تمنياته للاعب الدولي محمد صلاح بالشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب قريبا بعد إصابته في مباراة نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال السيسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'': ''أمنياتي القلبية للبطل المصري محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته ، وأتمنى أن يعود للملعب قريبا ويظل نجما مصريا متألقا''.

وكان محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قد أصيب خلال الشوط الأول من نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 25 دقيقة، إثر احتكاك قوي بينه وبين اللاعب راموس، شابه التعمد برأي خبراء، في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية كييف.