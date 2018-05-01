مليار و200 مليون تحسم صفقة باباتوندي لصالح الوداد ﻿

وقع فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عقدا احترافيا مع النيجيري ميشال باباتوندي قادما من فريق قطر القطري بقيمة مالية مهمة تقدر بـ مليار و 200 مليون سنتيم.

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وقع فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عقدا احترافيا مع النيجيري ميشال باباتوندي قادما من فريق قطر القطري بقيمة مالية مهمة تقدر بـ مليار و 200 مليون سنتيم.

وذكرت جريدة كامبليت سبورت النيجيرية، أن اللاعب سيحمل قميص فريق الوداد البيضاوي لمدة تمتد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويذكر أن فريق الرجاء البيضاوي سبق له أن فاوض اللاعب النيجيري قبل نهاية الموسم الحالي لكن يبدو أن عرض الوداد كان أكثر أهمية من القلعة الخضراء، ومن المنتظر أن يعلن الفريق الأحمر عن فوزه بصفقة اللاعب النيجيري خلال الأيام المقبلة.