المغرب من بين الدول العربية التي تملك احتياطيا مهما من الذهب ﻿

أعلن مجلس الذهب العالمي أن المغرب يملك 22 طنا من الذهب، ويحتل المرتبة العاشرة في تصنيف احيتاطي الذهب بالعالم العربي بالقائمة التي تصدرتها السعودية التي تملك 323 طنا.

''شوف تيفي''

أعلن مجلس الذهب العالمي أن المغرب يملك 22 طنا من الذهب، ويحتل المرتبة العاشرة في تصنيف احيتاطي الذهب بالعالم العربي بالقائمة التي تصدرتها السعودية التي تملك 323 طنا.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية، خلال الأسبوع الجاري، فإن احتياطي الذهب الذي تمتلكه الدول العربية بلغ 1006 أطنان، حيث تصدرت السعودية قائمة الدول باحتياطي يقدر بـ 323 طنا، تليها الجزائر بـ 174 طنا.

وأشارت المصادر ذاتها أن ليبيا، جاءت في المرتبة الثالثة باحتياطي يقدر بـ 117 طنا، مشيرة إلى أن العراق، يملك حوالي 90 طنا من الذهب، والكويت 79 طنا، وتتبعها مصر باحتياطي يقدر بـ 77 طنا، بينما يقدر احتياطي الذهب في الأردن بـ 44 طنا، وقطر بـ 27 طنا، وسوريا بـ 26 طنا، فيما جاءت المغرب في المرتبة العاشرة عربيا باحتياطي من الذهب بلغ 22 طنا.