 إدارية مراكش تعلن عن موعد النظر في ملف ''وقف ميزانية جهة كلميم واد نون'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه حقيقة استغلال عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا وتعرضهن للتحرش الجنسي والابتزاز | دولي

هذه حقيقة استغلال عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا وتعرضهن للتحرش الجنسي والابتزاز

16 مليون مغربي عندهم الفيسبوك | نت 2.0

16 مليون مغربي عندهم الفيسبوك

العثماني يتوعد بدعم الموظفين العام المقبل | بوليتيك

'' العثماني'' يتوعد بدعم الموظفين العام المقبل

مؤلم...حادثة سير مميتة بإقليم سيدي إفني دقائق قبل الإفطار تحصد ثلاثة قتلى | حوادث و حقوق

مؤلم...حادثة سير مميتة بإقليم سيدي إفني دقائق قبل الإفطار تحصد ثلاثة قتلى

وأخيرا.. انطلاق الرحلات السياحية الفضائية | دولي

وأخيرا.. انطلاق الرحلات السياحية الفضائية

رسالة قوية من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام للحكومة | مجتمع

رسالة قوية من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام للحكومة

أمطار عاصفية تغرق أحياء شعبية بمدينة فاس والسلطات آوت+فيديو وصور | حوادث و حقوق

أمطار عاصفية تغرق أحياء شعبية بمدينة فاس والسلطات آوت+فيديو وصور

فيديو.. راموس مشا فيها.. مصرية صيفطات ليه دعوة مكمدة في شهر رمضان | بووز

فيديو.. راموس مشا فيها.. مصرية صيفطات ليه دعوة مكمدة في شهر رمضان

شاهد بالفيديو .. هدف غاريت بيل العالمي في مرمى ليفربول من المدرجات | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف غاريت بيل العالمي في مرمى ليفربول من المدرجات

فلتات لسان وزراء العثماني

إدارية مراكش تعلن عن موعد النظر في ملف ''وقف ميزانية جهة كلميم واد نون''

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 09:59 إدارية مراكش تعلن عن موعد النظر في ملف وقف ميزانية جهة كلميم واد نون | مجتمع
إدارية مراكش تعلن عن موعد النظر في ملف ''وقف ميزانية جهة كلميم واد نون''
كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن تاريخ النظر في ملف ما بات يعرف '' بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم واد نون بختم واعتماد ميزانية الجهة'' لسنة 2018 قد تم تحديده في 5 يوليوز القادم.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن تاريخ النظر في ملف ما بات يعرف '' بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم واد نون بختم واعتماد ميزانية الجهة'' لسنة 2018 قد تم تحديده في 5 يوليوز القادم.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عينت هذا التاريخ بعد أن كانت ستبث فيه يوم الخميس الماضي غير أنه تقرر تأجيل النظر في طلب الاستئناف المتقدم به لإلغاء حكم ابتدائي صادر عن إدارية أكادير والقاضي بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم واد نون بختم واعتماد ميزانية الجهة'' لسنة 2018، وذلك لمنح مهلة كافية للدفاع لإعداد دفوعاته.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة فقط من إصدار وزير الداخلية لقرار رقم 1528.18 بوقف مجلس جهة كلميم واد نون وتعيين لجنة خاصة يعهد لها تصريف أمور المجلس خلال مدة التوقيف والبالغة 6 أشهر، وقد جرى نشره في الجريدة الرسمية، مع إعلان والي الجهة كرئيس لها.

يشار إلى أن حوالي 85 في المائة من الميزانية الموقوفة مخصصة للنفقات الإجبارية المترتبة عن الالتزامات المالية للجهة في مجموعة من الاتفاقيات التي تهم إنجاز مشاريع تنموية مدرجة في برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون، والتي وقعت أمام أنظار الملك محمد السادس علاوة على 15 في المائة من النففات المتعلقة بأجور الموظفين، والتي تدخل ضمن الميزانية المخصصة للتسيير.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب كلميم موعد النظر ملف توقيف ميزانية جهة كلميم واد نون إدارية مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسالة قوية من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام للحكومة | مجتمع

رسالة قوية من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام للحكومة

حجز كميات هامة من اللحوم الفاسدة بإنزكان | مجتمع

حجز كميات هامة من اللحوم الفاسدة بإنزكان

مؤلم وبالفيديو٠٠سيدة فقيرة معندهاش طلبو منها 200 درهم ديال المازوط باش يديوها للسبيطار بقلعة السراغنة | مجتمع

مؤلم وبالفيديو٠٠سيدة فقيرة معندهاش طلبو منها 200 درهم ديال المازوط باش يديوها للسبيطار بقلعة السراغنة

أمطار ودرجات الحرارة تصل ل 37 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد | مجتمع

أمطار ودرجات الحرارة تصل ل 37 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤلم٠٠مغربية تبكي بحرارة: عتقوني راني كنموت ورجلي غادي تقطع والأطباء ما تعاملوش معايا مزيان | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

فيديو جد مؤلم٠٠مغربية تبكي بحرارة: ''عتقوني راني كنموت ورجلي غادي تقطع والأطباء ما تعاملوش معايا مزيان''

فيديو مثير.. شاهد كيفاش دافع حكيمي على سعد عبيد ودخلو لتيران متحديا اللجنة المنظمة | قنوات أخرى

فيديو مثير.. شاهد كيفاش دافع حكيمي على سعد عبيد ودخلو لتيران متحديا اللجنة المنظمة

بالفيديو...عرض موسيقى فرنسي في الصين على ارتفاع 1400 متر | قنوات أخرى

بالفيديو...عرض موسيقى فرنسي في الصين على ارتفاع 1400 متر

بالفيديو.. احتفالية شعبية مغربية بحفظة القرآن الصغار | قنوات أخرى

بالفيديو.. احتفالية شعبية مغربية بحفظة القرآن الصغار

﻿

آخر المستجدات

هذه حقيقة استغلال عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا وتعرضهن للتحرش الجنسي والابتزاز | دولي
منذ 8 دقائق

هذه حقيقة استغلال عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا وتعرضهن للتحرش الجنسي والابتزاز

16 مليون مغربي عندهم الفيسبوك | نت 2.0

16 مليون مغربي عندهم الفيسبوك

العثماني يتوعد بدعم الموظفين العام المقبل | بوليتيك

'' العثماني'' يتوعد بدعم الموظفين العام المقبل

مؤلم...حادثة سير مميتة بإقليم سيدي إفني دقائق قبل الإفطار تحصد ثلاثة قتلى | حوادث و حقوق

مؤلم...حادثة سير مميتة بإقليم سيدي إفني دقائق قبل الإفطار تحصد ثلاثة قتلى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.