إدارية مراكش تعلن عن موعد النظر في ملف ''وقف ميزانية جهة كلميم واد نون'' ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن تاريخ النظر في ملف ما بات يعرف '' بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم واد نون بختم واعتماد ميزانية الجهة'' لسنة 2018 قد تم تحديده في 5 يوليوز القادم.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن تاريخ النظر في ملف ما بات يعرف '' بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم واد نون بختم واعتماد ميزانية الجهة'' لسنة 2018 قد تم تحديده في 5 يوليوز القادم.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عينت هذا التاريخ بعد أن كانت ستبث فيه يوم الخميس الماضي غير أنه تقرر تأجيل النظر في طلب الاستئناف المتقدم به لإلغاء حكم ابتدائي صادر عن إدارية أكادير والقاضي بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم واد نون بختم واعتماد ميزانية الجهة'' لسنة 2018، وذلك لمنح مهلة كافية للدفاع لإعداد دفوعاته.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة فقط من إصدار وزير الداخلية لقرار رقم 1528.18 بوقف مجلس جهة كلميم واد نون وتعيين لجنة خاصة يعهد لها تصريف أمور المجلس خلال مدة التوقيف والبالغة 6 أشهر، وقد جرى نشره في الجريدة الرسمية، مع إعلان والي الجهة كرئيس لها.

يشار إلى أن حوالي 85 في المائة من الميزانية الموقوفة مخصصة للنفقات الإجبارية المترتبة عن الالتزامات المالية للجهة في مجموعة من الاتفاقيات التي تهم إنجاز مشاريع تنموية مدرجة في برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون، والتي وقعت أمام أنظار الملك محمد السادس علاوة على 15 في المائة من النففات المتعلقة بأجور الموظفين، والتي تدخل ضمن الميزانية المخصصة للتسيير.