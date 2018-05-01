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حجز كميات هامة من اللحوم الفاسدة بإنزكان

بتاريــخ : 27 ماي 2018 / 09:57 حجز كميات هامة من اللحوم الفاسدة بإنزكان | مجتمع
حجز كميات هامة من اللحوم الفاسدة بإنزكان
تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة الصحية والأسعار بإنزكان يوم أمس من حجز كميات هامة من اللحوم الفاسدة لذا جزار يعرضها للبيع.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة الصحية والأسعار بإنزكان يوم أمس من حجز كميات هامة من اللحوم الفاسدة لذا جزار يعرضها للبيع.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذه العملية التي وصفت بالمهمة جاءت بعد توصل المصالح المختصة بإخبارية تفيد وجود جزار بأحد الأسواق بإنزكان يعرض لحوما فاسدة للبيع ويعرض حياة المواطنين للخطر.

وعلى إثر ذلك انتقلت لجنة خاصة مكونة من الطبيب البيطري والسلطات المحلية ومراقبين من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إنزكان وأفراد من القوات المساعدة(انتقلوا) إلى عين المكان، ورصدوا اللحوم المعنية، وبعد إخضاعها للمراقبة والتفتيش، تبين أنها لا تحمل أي طابع للمصالح البيطرية وتنبعث منها رائحة كريهة.

وأضافت ذات المصادر، أنه بناء على هذه الوقائع الملموسة تم تحرير محضر رسمي للمعاينة، وفتح تحقيق مع الجزار المتورط، ليتبين أنه كان يقوم بذبح المواشي داخل منزله، ويعرض لحومها بمحله التجاري للبيع دون أن تخضع لأي فحوصات ومراقبة بيطرية تؤكد سلامتها، الأمر الذي يعرض حياة المواطنين للخطر.

هذا، وجرى حجز كميات اللحوم الفاسدة، وأحيل المعني بالأمر على أنظار السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية معه، والتي تستوجبه مثل هذه الحالات.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إنزكان حجز كمية كبيرة اللحوم الفاسدة معروضة للبيع

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